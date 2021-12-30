Мясников назвал главные симптомы рака поджелудочной железы

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о признаках рака поджелудочной железы. Наиболее распространенных симптома, по его словам, три: снижение веса, боль в желудке и желтуха.

«Снижение веса — это всегда подозрительно, особенно у пожилого человека», — подчеркнул Мясников в эфире телеканала «Россия-1».

Эксперт добавил, что косвенными признаками рака поджелудочной железы могут быть воспаление лимфоузла над левой ключицей, возникновение тромбофлебитов и метастаз в пупке, «проявления сахарного диабета».

Среди факторов риска рака поджелудочной железы главный — это курение, при этом в 20% случаев заболевание вызвано наследственностью, уточнил Мясников.

Кроме того, по словам доктора, болезнь может спровоцировать низкое количество ликопина (содержится в красных овощах: помидорах и красном перце), отсутствие физических нагрузок, избыточный вес, недостаток витамина D, пародонтит и неправильное питание.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Александр Мясников назвал опасные для самолечения лекарства, которые лучше не хранить в домашней аптечке.