Мясников назвал главные симптомы рака поджелудочной железы

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 1 043

Популярный доктор и телеведущий отметил, что на развитие онкологического заболевания указывают три главных признака.

Мясников назвал главные симптомы рака поджелудочной железы

Фото: Depositphotos / Iurii

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о признаках рака поджелудочной железы. Наиболее распространенных симптома, по его словам, три: снижение веса, боль в желудке и желтуха.

«Снижение веса — это всегда подозрительно, особенно у пожилого человека», — подчеркнул Мясников в эфире телеканала «Россия-1».

Эксперт добавил, что косвенными признаками рака поджелудочной железы могут быть воспаление лимфоузла над левой ключицей, возникновение тромбофлебитов и метастаз в пупке, «проявления сахарного диабета».

Среди факторов риска рака поджелудочной железы главный — это курение, при этом в 20% случаев заболевание вызвано наследственностью, уточнил Мясников.

Кроме того, по словам доктора, болезнь может спровоцировать низкое количество ликопина (содержится в красных овощах: помидорах и красном перце), отсутствие физических нагрузок, избыточный вес, недостаток витамина D, пародонтит и неправильное питание.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Александр Мясников назвал опасные для самолечения лекарства, которые лучше не хранить в домашней аптечке.

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