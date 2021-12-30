Мясников назвал главные симптомы рака поджелудочной железы
Популярный доктор и телеведущий отметил, что на развитие онкологического заболевания указывают три главных признака.
Фото: Depositphotos / Iurii
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о признаках рака поджелудочной железы. Наиболее распространенных симптома, по его словам, три: снижение веса, боль в желудке и желтуха.
«Снижение веса — это всегда подозрительно, особенно у пожилого человека», — подчеркнул Мясников в эфире телеканала «Россия-1».
Эксперт добавил, что косвенными признаками рака поджелудочной железы могут быть воспаление лимфоузла над левой ключицей, возникновение тромбофлебитов и метастаз в пупке, «проявления сахарного диабета».
Среди факторов риска рака поджелудочной железы главный — это курение, при этом в 20% случаев заболевание вызвано наследственностью, уточнил Мясников.
Кроме того, по словам доктора, болезнь может спровоцировать низкое количество ликопина (содержится в красных овощах: помидорах и красном перце), отсутствие физических нагрузок, избыточный вес, недостаток витамина D, пародонтит и неправильное питание.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Александр Мясников назвал опасные для самолечения лекарства, которые лучше не хранить в домашней аптечке.
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