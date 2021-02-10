Эдита Пьеха стала прабабушкой в третий раз

|
Анна Васильева
1 411

Внучка народной артистки СССР родила вторую дочь. Еще у звезды есть правнук, которого ей подарил певец Стас Пьеха.

Фото, видео: ТАСС / Машков Юрий; Instagram @akka_knebekaizze

Легенда советской эстрады Эдита Пьеха теперь трижды прабабушка. 10 февраля ее внучка Эрика Быстрова поделилась в разделе сторис своего Instagram радостной новостью. Она стала мамой во второй раз. Первую дочь Василису Эрика родила в 2013 году. Как назвали нового члена семьи — пока не известно.

Эта новость очень удивила подписчиков Быстровой. Девушка никому не рассказывала о беременности и не публиковала в сети снимки с округлившимся животиком.

Instagram @akka_knebekaizze

Звездный брат Эрики Быстровой Стас Пьеха рассказал журналистам, что очень рад пополнению в семействе. Он отметил, что его вторая племянница появилась на свет в московском роддоме при больнице имени Юдина. Об этом пишет Starhit.ru.

«Теперь я дважды дядя! Узнал одним из первых. Очень рад. Сестру, конечно же, уже поздравил. Мы с ней постоянно на связи», — сказал Пьеха.

Артист добавил, что Эрика очень быстро отошла от родов и сразу приступила к решению рабочих дел, связанных с семейной наркологической клиникой, пишет «Утро.ру».

К слову, частной лечебницей Быстрова управляет вместе со Стасом, который сам пережил тяжелое время, связанное с употреблением наркотиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что народная артистка СССР Эдита Пьеха, отпраздновавшая в минувшем году 83-летие, давно не показывается на публике. Знаменитость редко делится подробностями своей жизни, но в январе сделала исключение — эстрадная певица показала свой загородный дом и раскрыла, чему уделяет все свободное время.

Читайте также

-15° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
73.85
-0.27 89.57
0.04
Китайский Новый год: как отметить, чтобы привлечь богатство в 2021 году

Последние новости

21:13
«Горько в кубе»: когда шеф-повар Константин Ивлеев сыграет свадьбу?
20:58
Житель Дагестана хоронил младенцев и обнаружил, что их поменяли на куклы — шок-видео
20:57
«Продолжим делать все для защиты прав россиян»: Лавров обозначил цели работы дипведомства
20:49
«Не хочу повторить судьбу Началовой»: Сергей Пенкин рассказал об одиночестве
20:38
Эдита Пьеха стала прабабушкой в третий раз
20:34
Вице-канцлера ФРГ Шольца срочно вызвали в бундестаг из-за «Северного потока — 2»

Сейчас читают

Китайский Новый год: как отметить, чтобы привлечь богатство в 2021 году
На первой линии фронта: в России отмечают день дипломатического работника
Полная несовместимость: какие пары знаков зодиака никогда не полюбят друг друга?
Астрологи назвали идеальную совместимость имен для крепкого брака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Фудкорты в Петербурге снова заработают в ТЦ
Ювелирная работа: убиравший снег тракторист в Петербурге потушил полыхающее авто
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака