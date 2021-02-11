«Рухнул мир»: Ярослав Сумишевский рассказал о своем состоянии после похорон жены

Музыкант Ярослав Сумишевский впервые обратился к фанатам после похорон жены. Он посвятил новый пост в Instagram супруге, которая была похоронена 8 февраля на Химкинском кладбище в Москве. Наталья скончалась от травм, полученных при ДТП под Красноярском 29 января. После аварии она долгое время пребывала в коме. Не приходя в сознание, 6 февраля женщина скончалась в одной из красноярских больниц.

Певец, известный по шоу «Три аккорда», тяжело переживает потерю жены. Он признался своим подписчикам, что еще никогда не испытывал такой боли, как после смерти любимой. Сумишевский опубликовал в своем микроблоге музыкальный ролик с фотографиями погибшей и их совместными снимками.

«Для меня рухнул мир. Наташа была вселенной, в которой я жил и существовал. Она была моей половинкой в прямом и переносном смысле. И когда ее сердце остановилось, меня осталось ровно половина. Очень тяжело… Такую боль я еще не испытывал, не знаю, как жить дальше. Но я постараюсь сохранить эту половинку для своих детей и жить ради них», — написал Ярослав.

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Сумишевский заметил, что они с супругой всегда считали зрителей и поклонников музыканта частью своей семьи. Поэтому, в память о возлюбленной, артист не стал отменять ранее запланированный концерт в «Крокус Сити Холле». Он также продолжит гастроли по России.

«Наташа всегда мотивировала нас быть сильными, бороться и брать новые вершины. Она очень хотела провести наш концерт в „Крокусе“ и приложила немало усилий для того, чтобы он состоялся. Она всегда говорила, что мы должны покорить две самые большие площадки столицы. Кремль уже состоялся. Я не вправе сдаваться, потому что она бы не сдалась. 14 марта я выйду на сцену. Для нее. Для вас. Также подтверждаю весь гастрольный график на своем сайте. До встречи!» — заключил вдовец.

Трагедия произошла в нескольких десятках километров от Красноярска, на 71-м километре автодороги «Ачинск — Ужур — Троицкое». За рулем иномарки, в которой находились Сумишевские, был организатор выступления и глава регионального Союза десантников Александр Гуляков. Он выехал на встречную полосу, чтобы обогнать другую машину, и столкнулся с автоцистерной — погиб на месте.

Наталью госпитализировали в ближайшую больницу, а после на вертолете транспортировали в краевую клинику Красноярска, но борьба за ее жизнь не увенчалась успехом. Певцу предстоит одному воспитывать маленького сына Мирослава.

Как писал 5-tv.ru ранее, друг Сумишевского рассказал о последних днях жены музыканта.