«Не в фокусе»: утомленный на съемках Стас Пьеха упал без сил на пол

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Анастасия Шадская
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Артист в конце минувшего года перенес коронавирус в тяжелой форме и не сразу смог восстановить голос.

Фото, видео: Instagram @wolfieha

Певец Стас Пьеха так устал на съемках нового клипа, что рухнул на пол буквально без сил. Эмоциональными видео и фото артист поделился в сторис на своей странице в Instagram. Это наглядно продемонстрировало подписчикам, как вымотался их кумир.

Очевидно, съемки затянулись.

«Еще две сцены, поговаривают», — пожаловался Стас Пьеха.

Instagram @wolfieha

Однако все однажды заканчивается. Вскоре певец показал свое усталое лицо по пути с работы на заслуженный отдых. Несмотря на красные глаза, артист улыбался для фанатов.

«Не в фокусе. Отсняли, по домам», — написал он.

Многие поклонники Стаса Пьехи волновались о его самочувствии. В конце 2020 года он перенес коронавирус в тяжелой форме. Болезнь оставила после себя осложнения в виде проблем со связками и подорванного иммунитета. Помогла только реабилитация — сейчас артист полностью здоров.

Помимо творчества, Пьеха вместе с сестрой Эрикой Быстровой управляет семейной наркологической клиникой. Сам он в прошлом был зависим от запрещенных веществ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эдита Пьеха стала прабабушкой в третий раз.

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