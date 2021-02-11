«Четкого плана не было»: жительница Дагестана созналась в обмане с подменой детей на куклы

Жительница Дагестана в ходе допроса в правоохранительных органах пролила свет на историю с якобы подменой младенцев на похоронах на куклы. По словам женщины, она выдумала легенду о своей беременности, чтобы не огорчать мужа.

Все началось в июне 2020 года. Именно тогда она сделала тест, который показал «две полоски». Женщина тут же сообщила радостную новость мужу и отправилась на прием к врачу. Результат анализа показал отсутствие беременности. Чтобы не расстраивать супруга и родню, жительница Дагестана решила симулировать свое «интересное положение».

«У меня не было какого-то четкого плана. Время от времени, я чувствовала, что у меня растет живот. Я надеялась, что все-таки беременна», — пояснила лжероженица.

В августе семья перебралась на постоянное место жительства из Дагестана в Ставрополь. Женщина не нашла в себе силы рассказать близким людям правду и стала ходить по магазинам — выбирала кроватку для малышей, которых не было и в помине. Она призналась, что уже не могла остановиться и перестать притворяться беременной. В одной из торговых точек несостоявшаяся мать заприметила «пупсов», которых впоследствии использует в своей афере с родами.

2 февраля 2021 года приезжая из Дагестана заявила близким, что отправляется в перинатальный центр Ставрополя под наблюдение медиков якобы в преддверии появления детей на свет. Под предлогом соблюдения ограничительных коронавирусных мер женщина в одиночку уехала с вещами на такси в стационар. Добравшись до места, она села на лавку у медучреждения и стала размышлять, как поступить дальше.

Instagram @vladimirvladimirov5807

Instagram @vladimirvladimirov5807

Лжероженица нашла в сети объявление о посуточной аренде квартиры рядом с перинатальным центром и заключила с собственницей договор на неделю. Уже отсиживаясь в снятом жилище, женщина приняла решение симулировать роды и сообщить мужу, а также родственникам о смерти несуществующих младенцев. Она вновь отправилась в магазин и приобрела двух «пупсов».

Приезжая из Дагестана принесла кукол в съемную квартиру, надела на них распашонки и стала нянчить, а также периодически пеленать. 9 февраля несостоявшаяся мать решила вернуться к супругу. Она насыпала внутрь «пупсов» песок и завернула их в простыни. Своим родственникам она намеревалась сообщить, что дети скончались сразу после родов.

«Я вызвала такси, собрала вещи и отправилась домой. Я самостоятельно поднялась на этаж, постучала в дверь. Я рассказала, что дети погибли после родов, про муллу, который сделал омовение», — призналась женщина.

10 февраля лжероженица и ее супруг прибыли в Дагестан для якобы захоронения умерших младенцев на родовом кладбище. В ходе церемонии обман вскрылся — муж женщины обнаружил кукол вместо тел.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатор Ставрополья назвал выдумкой историю с подменой младенцев на куклы.