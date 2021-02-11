«Я игрался с детьми в животе»: житель Дагестана об обмане жены с подменой младенцев на куклы

Житель Дагестана Дауд Даудов рассказал, как его обманула жена. Женщина девять месяцев притворялась беременной, а когда пришел срок «рожать», она сказала мужу, что на свет появились мертвые малыши. После она купила в магазине две куклы и привезла их на похороны. Там то и вскрылась правда. Мужчина, который мечтал стать отцом, признался 5-tv.ru, что до сих пор не может поверить в случившееся.

«Живот был, живот рос как положено на двойню живот рос. Мне может быть так кажется. Я разговаривал, я игрался с этими детьми в животе все эти девять месяцев. Это одному Аллаху известно, как ей удалось все это сделать. На все воля Всевышнего», — заявил Дауд Даудов.

По словам мужчины, он намерен подать на развод. Сейчас со своей супругой он не разговаривает.

Накануне, 10 февраля, общественный резонанс в сети вызвала запись, на которой житель Дагестана Дауд Даудов во время похорон своих новорожденных детей заявил, что обнаружил в погребальном покрывале куклы вместо малышей.

«Родились у меня дети. Я привез их в Дагестан хоронить. Начал вскрывать саван, и вот что я увидел — здесь куклы. Здесь натуральные куклы», — кричал мужчина.

Об инциденте оперативно доложили губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову. Женщина говорила, что рожала в перинатальном центре Ставрополья. Началась проверка МВД и следователей. Женщина была направлена на осмотр к гинекологу. Позже глава региона заявил, что история с подмененными куклами детьми — выдумка. Также он опубликовал в сети фото документов, которые подтверждают эту информацию.

Позже на допросе женщина дала признательные показания. Девять месяцев назад она обрадовала мужа известием, что у них будет ребенок. Но позднее ее беременность не подтвердилась. Она не хотела огорчать своего мужа, думая, что он ее бросит. После этого женщина стала притворяться беременной, инсценировала роды и смерть младенцев.

«Следователи опросили супругу заявителя, которая пояснила, что историю с родами выдумала. Кроме того, это подтверждается медицинским освидетельствованием женщины, согласно которому она никогда не рожала», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Ранее 5-tv.ru публиковал все подробности жуткой истории с подменой детей куклами.