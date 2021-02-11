В Москве началось прощание с актером Виталием Альшанским — видео

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 1 007

Друзья и ученики артиста рассказали 5-tv.ru, каким он был учителем, мастером, человеком.

Фото, видео: Instagram @vitaliy_and_vitaliy; 5-tv.ru

Прощание с актером Виталием Альшанским, скончавшимся в возрасте 52 лет, проходит в эти минуты в Москве. На церемонию пришли родные, друзья и ученики покойного.

Как рассказала 5-tv.ru одна из учениц артиста, Альшанский часто принимал участие в судьбе своих молодых коллег по цеху. Девушка отметила, что он лично готовил ее к поступлению в вуз, за что она ему очень благодарна. По ее словам, актер был очень добрым и жизнерадостным человеком, а для нее стал практически вторым отцом.

Друг покойного, актер Дмитрий Дунаев признался, что Альшанский был уникальным человеком. Незадолго до смерти он часто созванивался с ним, они вместе готовили новый проект. Однако судьба распорядилась иначе, намеченным съемкам было не суждено состояться.

5-tv.ru

Виталий Альшанский скончался 5 февраля в возрасте 52 лет. Причину смерти установить пока не удалось, заключение судмедэкспертов будет готово только через 40 дней. Актер известен по работам в кино — сериалу «Кухня», фильмам «Доярка из Хацапетовки», «Пока цветет папоротник», сериалу «Полицейский с рублевки» и многим другим. А режиссерский талант ему удалось воплотить в популярнейшем сериале «Молодежка».

Ранее 5-tv.ru публиковал последнее прижизненное видео Виталия Альшанского.

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