Китайский Новый год — не просто веселый праздник и лишний повод собрать друзей для вечеринки в честь смены календаря, а настоящий подарок для тех, кто хочет разбогатеть. О том, как правильно провести ритуал для привлечения денег, 5-tv.ru рассказала астролог, эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова.

По ее словам, в ночь на 12 февраля нужно распечатать на цветном принтере изображение бога богатства либо взять его фигурку и установить на востоке комнаты так, чтобы его лицо смотрело на запад. Перед ним следует поставить небольшой столик, накрытый красной скатертью, на котором будут лежать ваши подношения. Их можно разложить в маленькие пиалы.

«Это могут быть сладости, фрукты, что-то вегетарианское: зелень, капуста, рис. В одной чаше обязательно должен быть зеленый чай», — описала натюрморт астролог.

Затем нужно взять бумагу и написать на ней свои фамилию, имя, отчество, адрес и восемь желаний, которые связаны с финансами. Все это также кладется на стол. Затем на нем устанавливаются и зажигаются свечи. Не стоит забывать о соблюдении всех правил пожарной безопасности, напомнила Егорова.

«Бумагу нужно свернуть и положить на стол с угощением. Также туда можно сложить сувенирные и настоящие деньги, монетки разные. Все это нужно осуществить с 23:00 до 01:00 ночи в новогоднюю ночь. Зажгите восемь свечей, и пусть они догорят до конца», — сказала астролог.

После полуночи следует собрать бумажки с желаниями, выйти на улицу и сжечь. Пепел можно развеять по ветру. А вот угощения нужно собрать только на следующий день и скормить животным или птицам. Есть самим ни в коем случае нельзя! Зато деньги со стола не только можно, но и нужно носить при себе.

«Носите их с собой, положите в кошелек. И хотя бы полгода они должны быть с вами. Ваш финансовый поток значительно усилится, а все ваши желания обязательно сбудутся», — заключила Егорова.

В этом году Китайский Новый год выпадает на очень красивую зеркальную дату — 12.02.2021. В этот день можно не только проводить ритуалы для привлечения богатства, но и соблюдать некоторые правила, которые помогут извлечь из него наибольшую пользу. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно и нельзя делать в эту зеркальную дату.