И будет вам счастье! Что можно и нельзя делать в зеркальную дату — 12.02.2021

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 1 992

В этом году красивое сочетание цифр выпадает на Китайский Новый год.

Фото, видео: depositphotos / grechka333; 5-tv.ru

Зеркальные даты — загадочная тема в нумерологии и астрологии. Каждая из них сулит человечеству что-то особенное, и важно знать, как провести такой день с пользой. О том, что стоит делать, а от чего лучше воздержаться 12.02.2021, рассказала 5-tv.ru астропсихолог, таролог, мастер-рейки Олеся Мезенцева.

По ее словам, в этом году уникальная зеркальная дата. Помимо всего прочего она выпадает на Китайский Новый год, что придает ей особое значение и смысл. Поэтому в этот день можно загадывать самые заветные желания.

«Это точная зеркальная дата, которая совпадает с Китайским Новым годом. Считается, что в этот день нужно загадывать желание, и вообще он очень хорош для того, чтобы сбывались мечты. Раскладывайте карты на желание, визуализируйте, применяйте различные практики», — посоветовала Мезенцева.

Однако есть ряд занятий, которым не стоит посвящать этот день. В том числе, не стоит планировать на 12 февраля свадьбу, хоть многих влюбленных и прельщает такое красивое сочетание цифр. Зато, по словам астропсихолога, хорошо будет уделить в этот день внимание себе.

«Не рекомендуется 12 февраля заключать брак, давать и брать в долг, проявлять агрессию. Зато хорошо будет расслабиться, посетить массаж, позаниматься спортом, посвятить время поддержанию своего внутреннего состояния», — заключила астропсихолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отметить китайский Новый год, чтобы привлечь богатство в 2021 году.

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