Звезда сериала «Интерны» и скандального фильма «Текст» Кристина Асмус заинтриговала поклонников фотографией из салона красоты: судя по кадру, артистка снова перекрасила волосы. На снимке Асмус продемонстрировала часть процесса. На локоны звезды было нанесено косметические средство сиреневого оттенка.

«Только бы не фиолетовый», — подписала пост актриса и добавила смеющийся до слез смайлик.

Instagram @asmuskristina

К прежнему преображению поклонники Асмус отнеслись неоднозначно. Некоторым переход из нежного натурального блонда в практически черный цвет волос показался неудачным экспериментом. Другие наоборот, отметили, что красивой женщине идет любой образ. Сама же Кристина тогда объяснила смену имиджа участием в очередном проекте — брюнеткой она стала ради новой роли. На какой результат окрашивания рассчитывает Кристина сейчас, она не сообщила, сохранив интригу.

«Обратно в блонд?» — спросила актриса Дарья Повереннова.

«Не переживайте, в любом цвете вы будете неотразимы. Новый образ притягивает внимание, это всегда наполняет женщину. Мыслите позитивно! То, во что вы верите, происходит!»

«Красный! Я голосую за красный!!!»

«Фиолетовый лучше, чем черный»;

«Ну, Кристи, ну на темненькую тебя еще не налюбовались»;

«Фиолетовый вряд ли, а вот с черного в блонд — зеленый запросто», — шутят комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кристина Асмус неожиданного для всех запела. Она опубликовала в Instagram видео, на котором исполняет песню Наташи Королевой «Маленькая страна». Ролик стал поводом для многочисленных шуток и сравнения с Ольгой Бузовой. После громкого развода Кристины Асмус и Гарика Харламова многие предполагали, что актрису скоро потянет на сцену — то же произошло и с Бузовой. После расторжения брака с футболистом Дмитрием Тарасовым она начала карьеру певицы.