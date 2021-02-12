«Мощно!» — Боксер осудила актера Епифанцева за драку в культурной столице

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Егор Измалкин
Эксклюзив 1 020

Звезда фильма «Лютый» принял активное участие в жесткой потасовке в баре. Спортсменка Ангелина Семенова, считает что артисту не стоит отрабатывать спортивные навыки под воздействием алкоголя.

Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Профессиональный боксер и общественный деятель Ангелина Семенова назвала действия Владимира Епифанцева, который принял активное участие в жесткой драке в петербургском баре, чудовищными.

«Мощно-мощно! Епифанцев показал, что такое настоящая, агрессивнейшая драка в культурной столице России. Меня крайне поражает случай, когда человек, обладающий действительно профессиональными навыками, начинает не контролировать свое сознание и применять их в обиходе. Причем таким чудовищным способом», — заявила она 5-tv.ru.

5-tv.ru

Семенова отметила, что, вероятно, Епифанцев готовился к драке, ведь действовал он с «абсолютно профессионально заточенными ударами».

«Видно, с каким ожесточением он реально наносил удары, что был готов даже убить девушку, которая сидела рядом», — отметила она.

По мнению Семеновой, если человек не умеет совмещать профессиональные навыки, контроль над агрессией и алкоголь, это приводит плачевным ситуациям.

Камеры наблюдения запечатлели момент драки Епифанцева. На ролике, который публиковал 5-tv.ru видно, как между артистом, отдыхавшим вместе с экс-женой Анастасией Веденской и другими посетителями бара на улице Марата случился конфликт. Так артист отреагировал на то, что его бывшей возлюбленной во время спора прилетел в голову пивной бокал от оппонентки.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий Владимира Епифанцева по поводу драки в Петербурге.

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