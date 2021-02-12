«Мне не хочется»: Епифанцев матом прокомментировал драку в баре Петербурга

Скандальный российский актер Владимир Епифанцев попал в неприятную историю в Петербурге — подрался в одном из баров в центре города.

В распоряжении «Известий» оказались эксклюзивные кадры, на которых видно, как начался и чем закончился конфликт. Марина Кравцова выяснила, зачем артист бросился врукопашную на этот раз.

В этом фешенебельном пивном ресторане в центре Петербурга группа актеров отмечала премьеру фильма «Дочь тьмы». Казалось бы дружеская вечеринка, закончилась настоящим побоищем. Участники драки разъехались кто в больницу, кто в полицию.

Камеры видеонаблюдения запечатлели хронологию конфликта. Бывшая жена Владимира Епифанцева, актриса Анастасия Веденская, не сошлась во мнениях с подругой режиссера. Женщина по имени Виктория решила закончить словесную перепалку эффектно — бросила пивной бокал прямо в голову артистке.

«Это было ужасно. Я, конечно, слышала, что в Питере расчленяют, но сама с подобной агрессией столкнулась впервые. Мы сидели, потом они перешли на более крепкие напитки. Сначала режиссер стал проявлять агрессию, проявлял словами», — рассказала Веденская.

Не вступиться за бывшую супругу известный своим агрессивным поведением Епифанцев, конечно, не мог. Досталось всем обидчикам. Сначала актер как следует встряхнул кинувшую бокал Викторию, затем взялся за ее спутника. Несколько раз ударил его в голову. А когда мужчина упал, добил поверженного соперника ногами.

Вечер для Анастасии Веденской неожиданно закончился в больнице. Актер Епифанцев к подобному уже привык — он неоднократно становился участником различных скандалов. Например, он начал громко материться в одном из ресторанов, когда ему всего лишь не нарезали овощи.

Не изменил себе Епифанцев и сейчас. После драки «Известия» дозвонились до актера, ситуацию он прокомментировал потоком нецензурной брани.

«Когда я снимусь в каком-нибудь хорошем фильме, сыграю хорошую роль, позвоните, расскажу о том, как я сыграл. А телевидение… ***** (блин — Прим. ред.), мне не хочется», — заявил актер.

Профессиональные спортсмены, конечно, осудили скандальное поведение Епифанцева. Известный тяжелоатлет Михаил Кокляев советует актеру быть сдержаннее и думать, прежде чем применять силу.

С женой Анастасией Веденской, ради которой Епифанцев напал на человека, они расстались в 2018 году как раз из-за постоянной агрессии актера. Сама Веденская рассказывала, что совместная жизнь приносила ей только боль и разочарования.