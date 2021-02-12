Момент взрыва в супермаркете во Владикавказе попал на видео
В результате происшествия здание торгового центра разрушено полностью.
Фото, видео: ТАСС / Смольская Ольга; 5-tv.ru
Камеры видеонаблюдения, расположенные рядом с ТЦ Владикавказа, зафиксировали момент взрыва, который сегодня утром разрушил здание до основания.
ЧП в трехэтажном магазине «Магнит» на улице Гагкаева произошло ранним утром, что позволило избежать более серьезных последствий. Пострадал один человек.
Предварительно, причиной произошедшего стала утечка газа в цокольном помещении, где проводился ремонт. В компании «Магнит» заявили, что данное помещение находится не в их зоне ответсвенности.
Окончательные причины выяснит специальная комиссия.
Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с единственным пострадавшим, который рассказал, как ему удалось спастись.
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