В Брюсселе ответили на слова Лаврова о готовности РФ разорвать отношения с ЕС

Евросоюз принял к сведению слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности Москвы разорвать отношения с Брюсселем. Об этом заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано.

«Мы приняли к сведению высказывания господина Лаврова и пояснения Кремля. Вне зависимости от этих высказываний состояние отношений между ЕС и Россией нехорошее. Мы хотим строить отношения с Россией на наших ценностях, на наших интересах, на уважении международного права и взятых на себя обязательств, к примеру, в рамках международных организаций. Но мы придерживаемся и важности принципа добрососедства», — сказал Стано.

Европейский политик добавил, будто примерно то же самое российскому министру иностранных дел говорил и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия готова к разрыву отношений с ЕС, если западные партнеры продолжат вести необдуманную санкционную политику в ее отношении. Министр подчеркнул, что Москва не желает такого развития событий, но должна быть готова к нему из-за необдуманной политики западных партнеров.

Упомянутый выше Жозеп Боррель прибыл с визитом в Москву 4 февраля. Незадолго до этого он призвал Евросоюз вести диалог с Россией, а сразу после — позитивно оценил итоги переговоров с Сергеем Лавровым и выступил за сертификацию вакцины «Спутник V» в Европе. Однако вскоре после возвращения в Брюссель тон высказываний Борреля резко изменился. Глава дипломатии ЕС заявил, будто Россия не заинтересована в развитии отношений с Евросоюзом, и пригрозил новыми санкциями. В МИД РФ не стали скрывать удивления от такого контраста в заявлениях.

Ранее 5-tv.ru писал, как слова Сергея Лаврова об отношениях России с Евросоюзом объяснили в Кремле. Комментарий дал представитель главы государства Дмитрий Песков.