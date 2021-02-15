Пострадавший в драке с Епифанцевым режиссер раскрыл детали конфликта

Пострадавший в драке с Владимиром Епифанцевым режиссер раскрыл детали конфликта в петербургском баре. По словам Ростислава Мусаева, в злополучный день он встал на защиту девушки, на которую якобы напал звезда сериала «Лютый». Мужчина подчеркнул, что был вынужден переключить внимание знаменитости на себя.

«Я защищал не свою девушку, это не моя жена, я защищал девушку, видя, как обращается с ней здоровенный мужик. И если была бы на том месте ваша жена, скорее всего, я бы сделал то же самое. <…> — Владимир подошел к Вике, взял ее за шею и стал таскать. Я понял, что сейчас случится страшное, и я должен переключить его внимание на себя. В итоге Епифанцев нанес мне несколько ударов, разбил нос, правда крови было немного», — цитирует Ростислава Мусаева Telegram-канал KP.RU.

Кровавая потасовка в пивбаре на улице Марата в Петербурге произошла вечером 10 февраля. Группа актеров праздновала в заведении премьеру картины «Дочь тьмы». На кадрах с камеры видеонаблюдения зафиксирована вся скандальная история.

Бывшая супруга Владимира Епифанцева — актриса Анастасия Веденская разошлась во мнениях с подругой Ростислава Мусаева. Именно эта Виктория решила поставить жирную точку в словесном поединке и швырнула пивной бокал в голову оппонентке. Конфликт моментально был перенаправлен в силовой вектор.

В ситуацию вмешался звезда сериала «Лютый». От знаменитости хорошо досталось всем обидчикам Анастасии Веденской.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после драки Епифанцев рассказал, как «выловил» тело мужчины из Москвы-реки.