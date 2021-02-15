После драки Епифанцев рассказал, как «выловил» тело мужчины из Москвы-реки

Актер Владимир Епифанцев рассказал подписчикам в Instagram, как вытащил из Москвы-реки тело утонувшего мужчины.

История произошла, когда актер жил в столичном районе Тушино. Однажды он стал свидетелем того, как в воду упал пьяный мужчина. Несколько очевидцев пытались ему помочь, но ни у кого не получилось правильно рассчитать течение и нырнуть в нужном месте. Епифанцеву это удалось, однако, когда он доплыл до мужчины, тот уже не подавал признаков жизни.

«Его вынесли на берег. Естественно, он был уже мертв, но меня все поздравляли и говорили: „Молодец, мужик, спас!“ С тех пор меня какое-то время называли „спасатель“. Но никто даже не сопоставлял вот этот момент, что я выловил-то труп», — вспомнил актер.

Этой историей Епифанцев ответил тем, кто называет его героем после драки в одном из петербургских баров. По мнению актера, называть человека героем за то, что он кого-то избил, — это все равно, что считать спасателем того, кто вытащил из реки труп.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, адвокат Сергей Жорин рассказал, что Владимиру Епифанцеву может грозить до пяти лет лишения свободы после драки в одном из ресторанов Петербурга. Избитого им режиссера Ростислава Мусаева по возвращении в Москву госпитализировали.