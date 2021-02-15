Подруга Леры Куденковой — молодой жены шеф-повара Константина Ивлева — показала, в каком наряде та вышла замуж. Фотографией с церемонии бракосочетания она поделилась на свой странице в Instagram.

«Это наконец случилось!» — написала девушка под фото.

Instagram @soffi_brodneva

На торжество Лера надела струящееся белое платье из ажурного полотна с блестками и отделкой из бахромы. Необычность образу придали вырезы на талии. В качестве аксессуара Куденкова выбрала пушистую сумочку. Это особо заметно на коротком ролике, опубликованном в Instagram-аккаунте телеканала «Пятница».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Телеканал ПЯТНИЦА! (@fridaytv)

На нем Ивлев очень эмоционально отреагировал, когда ведущая церемонии объявила Константина и его невесту мужем и женой.

Известно, что шеф-повар телешоу «На ножах» сделал предложение своей избраннице 21 января прямо в эфире другой популярной телепрограммы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ивлев и Куденкова зарегистрировали брак в День всех влюбленных — 14 февраля. Сама свадьба пройдет в марте на родине невесты — в Тамани. Торжество молодожены планируют провести в прямом эфире и уже продали права на съемку телеканалу «Пятница».