«Горько!» — Константин Ивлеев женился в день всех влюбленных

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Екатерина Бородина
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Свадьба звезды телевидения в казачьем стиле пройдет в прямом эфире.

Фото, видео: Instagram @lera_kudenkova

Знаменитый шеф-повар Константин Ивлеев женился. Избранница телеведущего — Лера Куденкова в сторис на своей странице в Instagram опубликовала кадры с регистрации брака. Судя по роликам, девушка в пять утра уже была на ногах. Подписчики  Куденковой могут утолить первый зуд любопытства — платье невесты хоть немного, но видно на первом свадебном фото молодоженов. Если верить геолокации на снимке, новая ячейка общества была зарегистрирована во «Дворце Бракосочетания № 1».

Накануне невеста Ивлеева поделилась с подписчиками снимком за подписью: «Bride party» (вечеринка невесты в переводе с английского — Прим.ред.). В кадре счастливая девушка позирует в ванной в окружении подруг, воздушных шаров и конфетти. Вечеринка состоялась в одной из башен «Москва-сити».

Instagram @lera_kudenkova

Шеф-повар из известного телешоу «На ножах» Константин Ивлеев сделал предложение Лере Куденковой 21 января прямо в эфире другой популярной телепрограммы. Регистрация брака была назначена на 14 февраля, а сама свадьба пройдет в марте на родине невесты в Тамани. Торжество молодожены планируют провести в прямом эфире и уже продали права на съемку телеканалу «Пятница».

Свадьба состоится в казачьем стиле: в планах Ивлеева устроить двухдневное гуляние с венчанием в церкви, блюдами народной кухни и концертом популярных артистов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему свадьба шоумена Светлакова была оформлена в «каторжном» стиле.

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