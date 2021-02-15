«Апокалипсис»: сын Топалова и Тодоренко попал в больницу в День всех влюбленных

Сын Регины Тодоренко и Влада Топалова Миша попал в больницу в День всех влюбленных, который пара хотела отметить в семейном кругу. Об этом телеведущая рассказала на своей странице в Instagram.

По словам звезды, она вместе с супругом решила посмотреть шоу «Маска», в котором пара ранее приняла участие, но праздник «превратился в апокалипсис».

«В секунду наш Медвежонок стал пунцового цвета с отекшим лицом. Конечно, же мы мигом поехали в больницу. Оказалось, какая-то реакция на орех. Самонадеянности моей нет предела: мне казалось, что рацион сына настолько разнообразный, от парочки кедровых орешков ничего не случится, но… Увы», — заявила Тодоренко.

Instagram @reginatodorenko

Теперь она намерена посещать курс для родителей со специалистами, которые будут осуществлять психологическую поддержку, «чтобы не сойти с ума от стресса». Кроме того, Регина хочет побольше узнать о тонкостях физического и ментального развития на каждом этапе взросления ребенка.

Понимающие мамы откликнулись на пост ведущей. Они оставили под постом много слов поддержки.

«Боже, Региночка, пусть поправляется»;

«С детьми глаз, да глаз»;

«После первых родов мечтала, чтобы со мной жили педиатр и гинеколог», — написали в комментариях.

Известно, что Тодоренко и Топалов поженились в 2018 году. Тогда у них и родился сын Михаил, которому сейчас два года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Топалов пожаловался на лишний вес после отдыха на Бали.