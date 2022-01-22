Боль в ногах назвали симптомом смертельно опасной болезни

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Василий Заика
Василий Заика Василий Заика Шеф-редактор сайта Пятого канала 12 011

Результаты соответствующего исследования обнародовали британские специалисты.

Боль в ногах назвали симптомом смертельно опасной болезни

Фото: Depositphotos / stockfotocz2

Боль в ногах или позвоночнике названа симптомом смертельно опасной болезни. Специалисты британского Фонда борьбы с раком простаты пояснили, что указанные признаки свидетельствуют о развитии опухоли предстательной железы, сообщает таблоид Express.

Медики рекомендуют при появлении болей в бедрах или области поясницы незамедлительно обращаться к онкологам для проведения тщательного обследования.

Кроме прочего, к признакам рака предстательной железы относятся эректильная дисфункция, неприятные ощущения при эякуляции, затрудненное мочеиспускание и наличие крови в сперме.

Британские специалисты указали, что опухоль простаты является самым распространенным заболеванием у мужчин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что канадские онкологи назвали 12 симптомов рака легких.

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