Боль в ногах назвали симптомом смертельно опасной болезни
Результаты соответствующего исследования обнародовали британские специалисты.
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Боль в ногах или позвоночнике названа симптомом смертельно опасной болезни. Специалисты британского Фонда борьбы с раком простаты пояснили, что указанные признаки свидетельствуют о развитии опухоли предстательной железы, сообщает таблоид Express.
Медики рекомендуют при появлении болей в бедрах или области поясницы незамедлительно обращаться к онкологам для проведения тщательного обследования.
Кроме прочего, к признакам рака предстательной железы относятся эректильная дисфункция, неприятные ощущения при эякуляции, затрудненное мочеиспускание и наличие крови в сперме.
Британские специалисты указали, что опухоль простаты является самым распространенным заболеванием у мужчин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что канадские онкологи назвали 12 симптомов рака легких.
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