Канадские онкологи назвали 12 симптомов рака легких

Ученые Канадского онкологического сообщества перечислили 12 наиболее распространенных симптомов развития злокачественной опухоли легких, пишет издание Express Health. Врачи отметили, что нередко пациенты приходят за помощью, когда болезнь уже прогрессирует, хотя есть ряд признаков, по которым можно заподозрить рак на ранней стадии.

В первую очередь, стоит обратить внимание на кашель, если он не проходит длительное время и усиливается. Также не стоит оставлять без внимания боль в груди при кашле и глубоком дыхании.

Кроме того, симптомами являются хрипы, одышка после незначительной физической нагрузки, охриплость в голосе, кровь в слизи после отхаркивания, увеличение лимфоузлов на шее или над ключицей.

Указать на болезнь могут и не связанные с ней на первый взгляд признаки: резкая потеря веса без диет, длительная усталость, проблемы с глотанием, постоянная головная боль и боль в костях.

При появлении любого из перечисленных симптомов медики рекомендуют записаться на прием к онкологу. Для сохранения своего здоровья они также советуют отказаться от курения, сбалансировать свое питание и ввести в каждодневный режим занятия физическими упражнениями.

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