НАТО заявила о равной готовности к сотрудничеству и к конфронтации с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает разные вариант взаимоотношений с Россией. Об этом сообщает испанское издание El Mundo.

«Я верю в необходимость направить России четкий сигнал: если они хотят столкновения, мы готовы. Если они хотят сотрудничать, мы будем рады», — отметил Столтенберг.

Генснек альянса также заявил о необходимости поддерживать отношения с Россией из-за риска возобновления гонки вооружений. При этом, по мнению Столтенберга, диалог с Москвой нужно вести с позиции силы и твердости.

«Даже если мы не верим, что отношения с Москвой могут быть лучше, мы должны продолжать говорить, поскольку необходимо поддерживать важные связи и отношения», — уточнил генсекретарь НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что международный журнал The Diplomat назвал российские подлодки реальной угрозой для НАТО. Автор публикации пишет, что к началу 2000 годов у России на плаву оставалось всего 64 подводных лодки, хотя в 1991 году в эксплуатации находились более 200 советских субмарин, из них около 60 атомных, вооруженных баллистическими ракетами.