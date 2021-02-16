Умерла актриса фильма «А зори здесь тихие» Лариса Кичанова
Заслуженная артистка России скончалась на 72-м году жизни, прослужив почти 50 лет в московском Малом театре.
Фото: www.globallookpress.com / Vasilii Smirnov
Умерла заслуженная артистка России, актриса Малого театра Лариса Кичанова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
«Умерла наша актриса Лариса Кичанова», — сказали агентству в театре, отметив, что с коронавирусом смерть актрисы не связана. Точную причину смерти в театре пока не знают.
Лариса Кичанова родилась 27 июля 1949 года в Оренбурге. После школы стала актрисой Куйбышевского драмтеатра имени Горького. В 1972 году по окончании ГИТИСа была принята в Государственный академический Малый театр.
Театральному зрителю актриса известна участием в постановках «Царь Федор Иоаннович», «Достигаев и другие», «Любовь Яровая», «Дядюшкин сон», «Свои люди — сочтемся!» и многих других.
В фильмографии Кичановой 20 фильмов, в числе которых «А зори здесь тихие», «Хождение по мукам», «Женитьба Бальзаминова» (фильм-спектакль), «Ка-ка-ду» и другие.
Ранее с подтвержденной коронавирусной инфекцией был госпитализирован коллега Ларисы Кичановой, художественный руководитель Малого театра, актер и режиссер Юрий Соломин.
Как сообщал 5-tv.ru, в театре рассказали, что 85-летний народный артист СССР находится в больнице, под присмотром врачей. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
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