Умерла актриса фильма «А зори здесь тихие» Лариса Кичанова

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Алексей Хитров
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Заслуженная артистка России скончалась на 72-м году жизни, прослужив почти 50 лет в московском Малом театре.

Умерла актриса фильма «А зори здесь тихие» Лариса Кичанова

Фото: www.globallookpress.com / Vasilii Smirnov

Умерла заслуженная артистка России, актриса Малого театра Лариса Кичанова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

«Умерла наша актриса Лариса Кичанова», — сказали агентству в театре, отметив, что с коронавирусом смерть актрисы не связана. Точную причину смерти в театре пока не знают.

Лариса Кичанова родилась 27 июля 1949 года в Оренбурге. После школы стала актрисой Куйбышевского драмтеатра имени Горького. В 1972 году по окончании ГИТИСа была принята в Государственный академический Малый театр.

Театральному зрителю актриса известна участием в постановках «Царь Федор Иоаннович», «Достигаев и другие», «Любовь Яровая», «Дядюшкин сон», «Свои люди — сочтемся!» и многих других.

В фильмографии Кичановой 20 фильмов, в числе которых «А зори здесь тихие», «Хождение по мукам», «Женитьба Бальзаминова» (фильм-спектакль), «Ка-ка-ду» и другие.

Ранее с подтвержденной коронавирусной инфекцией был госпитализирован коллега Ларисы Кичановой, художественный руководитель Малого театра, актер и режиссер Юрий Соломин.

Как сообщал 5-tv.ru, в театре рассказали, что 85-летний народный артист СССР находится в больнице, под присмотром врачей. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

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