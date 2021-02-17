«Дельфин и русалка»: сын Королевой показал сказочный танец на пилоне с возлюбленной

Сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея «Тарзана» Глушко Архип, судя по всему, пошел в отца. 19-летний наследник звезд появился в своем Instagram с голым торсом на пилоне. Компанию парню составила его 20-летняя розововолосая возлюбленная Мелисса.

Пара станцевала под трек, который в январе 2021 года сын певицы подарил ее первому супругу Игорю Николаеву. Лирический ремикс «Дельфина и русалки» прекрасно дополнил танец двух влюбленных.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от アルヒップ (@grek_grex)

К слову, вполне возможно, что Архип и Мелисса уже больше, чем просто парень и девушка. В День всех влюбленных молодой человек надел на безымянный палец своей второй половинки кольцо. О помолвке молодые люди пока не объявляли.

Глушко-младший и его избранница встречаются с лета 2020 года. Даже поклонники парня отметили, что на фотографии с любимой девушкой он выглядит скорее как ребенок, а не как будущий муж. 19 февраля ему исполнится 19 лет. Мелисса немного старше — ей 20 лет. Ранее 5-tv.ru публиковал мнение медиума Анны Гехман о девушке сына Наташи Королевой.