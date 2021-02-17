«Дельфин и русалка»: сын Королевой показал сказочный танец на пилоне с возлюбленной

|
Анна Васильева
1 029

Музыкальным сопровождением стал ремикс на знаменитый трек, который Наташа Королева исполнила с Игорем Николаевым.

«Дельфин и русалка»: сын Королевой показал сказочный танец на пилоне с возлюбленной

Фото: Instagram @grek_grex

Сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея «Тарзана» Глушко Архип, судя по всему, пошел в отца. 19-летний наследник звезд появился в своем Instagram с голым торсом на пилоне. Компанию парню составила его 20-летняя розововолосая возлюбленная Мелисса.

Пара станцевала под трек, который в январе 2021 года сын певицы подарил ее первому супругу  Игорю Николаеву. Лирический ремикс «Дельфина и русалки» прекрасно дополнил танец двух влюбленных.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от アルヒップ (@grek_grex)

К слову, вполне возможно, что Архип и Мелисса уже больше, чем просто парень и девушка. В День всех влюбленных молодой человек надел на безымянный палец своей второй половинки кольцо. О помолвке молодые люди пока не объявляли.

Глушко-младший и его избранница встречаются с лета 2020 года. Даже поклонники парня отметили, что на фотографии с любимой девушкой он выглядит скорее как ребенок, а не как будущий муж. 19 февраля ему исполнится 19 лет. Мелисса немного старше — ей 20 лет. Ранее 5-tv.ru публиковал мнение медиума Анны Гехман о девушке сына Наташи Королевой.

Читайте также

-19° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
73.77
0.48 89.08
0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:01
Монолог постаревшего Лукашина, как подведение итогов творчества Андрея Мягкова
13:57
Стали известны место и возможная дата прощания с Андреем Мягковым
13:47
«Редкий дар — от бога»: Михалков и Гальцев о таланте скончавшегося Андрея Мягкова
13:45
В Минске суд вынес приговор двум журналисткам польского телеканала «Белсат»
13:45
Бывший помощник полпреда президента в ЦФО случайно прострелил себе руку
13:44
В Москве начались испытания вакцины против коронавируса «Спутник Лайт»

Сейчас читают

Находился без сознания: медики пытались реанимировать Андрея Мягкова
Договариваться, а не воевать: астропрогноз Василисы Володиной на неделю с 22 по 28 февраля
Под какими знаками зодиака рождаются «гулящие» женщины?
Жорин рассказал, чем обернется желание Шнурова «проучить» Пригожина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Эпоха убитого люкса и жемчужина коллекции: Добровинский об уникальности и современной моде
Жорин озвучил срок, который может получить Епифанцев
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака