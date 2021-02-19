Некоторые женщины всегда притягивают к себе мужские взгляды. Они могут сильно отличаться внешне, но представители сильного пола считают их настоящими красавицами.

Водолеи

На первом месте рейтинга красавиц среди знаков зодиака оказались Водолеи. Им повезло вдвойне — они объединили в себе красоту и внешнюю, и духовную. Одни из них привлекают мужчин именно необычными чертами лица, другие — внутренним светом. Кстати, многие Водолеи могут обладать лишними килограммами, но это не мешает им сводить с ума поклонников.

Многие Водолеи нравятся мужчинам по причине уверенности в себе и ухоженности. Они заботятся о продлении молодости, тщательно выбирают ухажеров и умело демонстрируют, как тем повезло быть с ними рядом.

Известные своей необычной красотой Водолеи — актрисы Светлана Ходченкова, Дженнифер Энистон, Элизабет Бэнкс, певица Вера Брежнева и вечно молодая светская львица Пэрис Хилтон.

Весы

Представительницы знака Весов не только красивы, но и умны. Они знают, что привлекательны для противоположного пола, и умело это используют. Порой Весы манипулируют ослепленными их красотой мужчинами, чтобы добиться желаемого.

Чтобы сохранить привлекательность надолго, некоторые их них ложатся под нож хирурга. Они не готовы просто так отказаться от своего самого главного козыря. Впрочем, при всем этом Весам свойственны особое изящество и грация, артистизм и хороший вкус. Это становится приятным бонусом к ладной фигуре и хитрой улыбке.

Популярные красавицы-Весы — это актрисы Моника Белуччи, Наоми Уоттс, Кейт Уинслет.

www.globallookpress / Eric Catarina

Девы

Многие женщины-Девы красивы не столько внешне, сколько внутренне. Одаренные их вниманием мужчины искренне не понимают, как им так повезло.

У Дев все всегда продумано наперед, так что они успевают уделить внимание и второй половинке, и работе, и воспитанию детей и созданию планов на будущее. Возлюбленные сходят с ума от их красоты и умений, а те — знают о своих сильных сторонах и стараются уберечь фигуру и лицо от возрастных изменений.

Одни из самых знаменитых красавиц, рожденных под знаком Девы, это актрисы Софи Лорен, Грета Гарбо, Марина Александрова, а также модель Клаудия Шиффер.

Близнецы

Женщинам-Близнецам досталось четвертое место в ТОП-5 наиболее красивых представительниц знаков зодиака. Они хороши собой, а еще полны оптимизма, умеют радоваться малому и всегда улыбаются. И все это в сочетании с шармом и сексапильностью.

Многие мужчины ведутся на эту улыбку и не сразу понимают, что за этим кроется многогранный характер. Как пишет Chronos, двойственность натуры Близнецов проявляется и в девичьем характере. Сегодня это очаровательные дурочки, а завтра — коварные соблазнительницы. Все зависит от того, кто перед ней, и какую роль женщина-Близнец решила примерить.

Знаменитые красавицы, рожденные под знаком Близнецов, актрисы — Анджелина Джоли, Мэрилин Монро, Николь Кидман и Натали Портман.

www.globallookpress.com / Camilla Morandi

Тельцы

У женщин-Тельцов есть много привлекательных для мужчины черт. Это не только природная красота, но и умение достойно держать себя и привлекать внимание всех представителей сильного пола.

Некоторые мужчины до конца жизни не понимают, что рядом с ними не наивная хорошенькая девчушка, а мудрая и опытная женщина. Тельцы не так наивны, чтобы демонстрировать свой нрав. Многие из таких красавиц предпочитают скрывать стальной характер за беззащитным образом, чтобы всегда рассчитывать на мужскую поддержку.

Взамен Тельцы щедро делятся с избранником умением создать уютное семейное гнездышко, никогда не устраивают скандалов, следят за собой и достойно смотрятся рядом с любым мужчиной.

Знаменитые красавицы-Тельцы — это актрисы Пенелопа Крус и Ума Турман, а также знаменитые модели Линда Евангелиста и Летиция Каста.

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