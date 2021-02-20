«Заслужил право жить так, как я хочу!» — Лазарев ответил хейтерам на гей-сплетни

|
Рита Цветкова
3 145

Певец считает, что ни перед кем не должен оправдываться в своих поступках.

«Заслужил право жить так, как я хочу!» — Лазарев ответил хейтерам на гей-сплетни

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Популярный российский певец Сергей Лазарев резко высказался относительно роящихся вокруг его имени слухов и сплетен. По словам музыканта, он уже давно научился не принимать близко к сердцу все, что про него говорят и пишут. Кроме того, большинство так называемых желтых статей о нем не имеют ничего общего с действительностью.

Сергей Лазарев является счастливым отцом двоих детей — сына Никиты и крошки-дочери Анны. О существовании Никиты стало известно лишь спустя два года после его рождения. При этом артист ни разу не был женат. Кроме его былого романа с телеведущей Лерой Кудрявцевой, о личной жизни Лазарева ничего неизвестно — благодатная почва для разного рода слухов.

«За прошедшие 20 лет чего только про меня не писали. Я так спокойно к этому отношусь, ведь все это — новости одного дня. 80% того, что обо мне пишут, полная чушь, поэтому реагировать на это не вижу смысла. Доказывать никому ничего я не собираюсь, опровергать какие-то новости — тоже. Мне кажется, своей работой и жизненными принципами я уже давно заслужил право жить так, как я хочу!» — цитирует музыканта Sobesednik.ru.

Интерес к персоне Лазарева, несмотря на его скрытность, не утихает многие годы. Он не только успешный исполнитель и дважды бронзовый призер музыкального конкурса «Евровидение», но и участник всевозможных телешоу.

Сейчас артист готовится к финалу любимого зрителями проекта «Танцы со звездами». Его пара с Екатериной Осиповой три передачи подряд оказывалась первой в рейтинге претендентов на победу. Ранее 5-tv.ru рассказывал о последствиях изнурительных тренировок и травмах Лазарева, полученных на репетициях «Танцев со звездами».

Читайте также

-10° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
73.97
0.19 89.54
0.67
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:38
Многодетным семьям могут предоставить льготную ипотеку на частные дома
12:27
Адвокат Жорин раскрыл детали слушания о разделе имущества Петросяна и Степаненко
12:06
Мосгорсуд признал законным замену условного срока Навального на реальный
11:58
Дело завели на жителя Тамбова за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»
11:45
Сексолог рассказал о самых главных страхах мужчин в постели
11:33
Экс-солистку «Пропаганды» обманули с раскруткой песни «***, не дави» в соцсети

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака
Гороскоп на март для всех знаков зодиака от Василисы Володиной
Заказчиков статьи о сыне Плющенко выявит очная ставка
Как по месяцу рождения человека узнать его характер?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

На Украине остановку СП-2 назвали вопросом жизни и смерти
В Петербурге ужесточили правила расселения коммуналок
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака