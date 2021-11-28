Как легко снизить давление без лекарств

Специалисты одного из крупнейших в мире исследовательских медицинских центров Mayo Clinic назвали способы справиться с повышенным давлением без использования лекарственных средств.

По словам экспертов, избавиться от симптомов гипертонии можно с помощью диеты, контроля веса, физической активности, а также ограничением потребления соли. Врачи рекомендуют при повышенном давлении отказаться от продуктов с повышенным содержанием натрия (соль) и насыщенных жиров, заменив их на фрукты, овощи и нежирную молочку.

«Даже небольшое снижение этих компонентов улучшит состояние вашего сердца и снизит артериальное давление примерно на 5–6 мм рт. ст. в случае гипертонии», — пояснили специалисты.

Кроме того, эксперты порекомендовали отказаться от кофе и алкоголя, заменив их пешими прогулками, катанием на велосипеде и плаваньем.

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