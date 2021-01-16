Внезапная смерть от остановки сердца: врач пояснил, кто входит в группу риска

Смерть актера из «Глухаря» Дмитрия Гусева была неожиданной для всех. Мужчине было всего 45 лет, он никогда не жаловался родным и близким на проблемы со здоровьем. И тут — внезапная смерть от остановки сердца за рулем собственного автомобиля.

Могла ли болезнь развиться незаметно для покойного? И насколько эта печальная история — не случайна? Врач-кардиолог и победитель всероссийского конкурса «Лучший блог о кардиологии глазами пациентов» Тамаз Гаглошвили рассказал 5-tv.ru, почему такое могло произойти.

«Заболевания помолодели»

По словам специалиста, внезапная смерть из-за каких-либо проблем с сердцем — это состояние, обусловленное, как правило, желудочковой аритмией или фибрилляцией желудочков. И случается оно не так уж редко, на практике кардиологи сталкиваются с этим постоянно.

В случае с актером Гусевым — покойный был как раз в группе риска.

«Это не такой молодой возраст. Судя по практике и ведению медицинского блога, могу сказать, что сердечно-сосудистые заболевания помолодели резко, — указал Тамаз. — Сейчас встретить человека 35 лет с перенесенным инфарктом — не трудно».

С каждым годом риск развития аритмии растет, особенно при наличии приобретенных или наследственных осложнений.

«Например, гипертония, ожирение, развитие атеросклероза, перенесенный инфаркт миокарда. Эти заболевания могут перебивать электрическую активность сердца, — пояснил кардиолог. — Надо обязательно знать свою родословную — близких и кровных родственников. Не было ли среди них сердечных заболеваний и смертей до 50 лет, ранних инфарктов или инсультов».

Когда стоит пройти обследование сердца?

Даже без плохой наследственности выявить патологии работы сердца проще всего на раннем этапе. С учетом статистики последних лет, обследование у кардиолога стоит пройти как можно раньше.

«Начиная уже с 30 лет стоит основательно задуматься о проверке своего состояния. Особенно если есть ожирение, скачки давления», — посоветовал Тамаз.

Важно помнить — не всегда боли в сердце предваряют скорую остановку сердца. Все может случиться в одночасье.

«Если они возникают не на фоне инфаркта, человек может не ощущать, у него резко падает давление, он теряет сознание, и у доктора или окружающих людей есть малое количество времени, чтобы оказать ему помощь», — предупредил врач.

Дополнительный фактор риска

Дмитрий Гусев не жаловался на здоровье или усталость. Однако он напряженно работал по много часов в сутки, часто отказывал себе в отдыхе. Это продолжалось годами. Могло ли это стать настоящей причиной его смерти?

Тамаз Гаглошвили полагает, что нет. Но подтолкнуть к развитию проблем — да.

«Синдром хронической усталости — когда человек не досыпает — конечно, это может поспособствовать развитию сердечно-сосудистого заболевания, гипертонии и различных видов аритмии и тахикардии, — отметил кардиолог. — Это могло послужить триггером, но не основной причиной тех аритмий, которые вызывают внезапную сердечную смерть».

Ранее 5-tv.ru показывал видео с церемонии прощания с актером Дмитрием Гусевым в Москве.