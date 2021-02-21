«Целовал, щупал, в бане был»: Джигурда раскрыл детали отношений с Волочковой

Скандальный шоумен Никита Джигурда раскрыл истинный характер отношений с балериной Анастасией Волочковой. 22 февраля он собирается повторно жениться на фигуристке Марине Анисиной, поэтому на посвященной счастливому событию пресс-конференции Джигурда ответил на все вопросы про себя и Волочкову.

Многие считают, что шоумена со звездой балета связывают интимные отношения. Но Джигурда это решительно опроверг — матери своих детей он не изменял.

«Мне богиней Анис разрешены обнимашки, целовашки, зажимашки, зажимбольчики. Когда я могу тискать богиню сердечной чакры. В танце я могу за сиську тронуть богиню Волочкову, Миленку, да, но это же тантра! — сказал шоумен. — Это опыт, безусловно. В первую очередь, знания. Если мужчине нужно пройти через то, что называют изменой и попробовать разные храмы, <…>… Но, пройдя через это, мы приходим к пониманию того, что есть возможность в единственной женщине сочетать тот высший опыт».

Кроме того, позволяя измену себе, придется разрешить такое же поведение и своей избраннице.

«Поэтому обнимал, целовал, за сиськи щупал, к *** прикасался, в бане был. Клянусь детьми, матерью, сердцем, яйцами, но после развода ни в один междуножный храм, ни в одно, грубо говоря, *** Джигурда не входил, — заявил он. — Ибо я не хочу, чтобы моя богиня Анис позволяла себе то же самое».

Поэтому и отношения между Джигурдой и Волочковой остаются невинными. Более того, все их встречи, общение и вольности случаются только по договоренности с Мариной Анисиной.

«Каждый раз, когда я приезжаю во дворец богини Волочковой, я созваниваюсь с богиней Анис во Франции и рассказываю, оговариваю, что будем в этот раз вытворять. Потому что народ нужно отвлекать от классовой борьбы», — заметил он.

22 февраля в Москве пройдет повторное бракосочетание экс-супругов. Некоторые полагают, что Джигурда с Анисиной просто хайпуют на теме свадьбы. Однако сами они утверждают, что давно хотели снова пожениться — об этом их просили сын и дочь.

Ранее 5-tv.ru писал, почему невеста Джигурды не пришла на предсвадебную пресс-конференцию.