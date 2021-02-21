Единственный сын Софии Ротару посетовал, что мать не отвечает на его звонки

Единственный сын народной артистки СССР Софии Ротару упрекнул знаменитую маму в невнимании к его персоне – на своей странице в Instagram Руслан Евдокименко посетовал, что не может дозвониться до родительницы. А ведь они и так нечасто видятся в связи с плотным гастрольным графиком певицы.

«Когда звонишь, но ты занята», — написал он под скриншотом с экрана своего смартфона, где изображен безответный вызов на мобильный Ротару.

Instagram @rus_yevdokymenko

В публикации, которую наследник артистки разместил в разделе сторис, подписчикам показалась странной эта жалоба. Кроме того, что София Михайловна не может найти времени на разговор с сыном, она еще и очень необычно записана в его телефонном справочнике. Вместо привычного «Мама» или вариаций на эту тему там указано просто «Соня». К слову, так зовут и внучку Ротару.

У Руслана Евдокименко двое детей – 26-летний Анатолий и 19-летня София. В январе девушка впервые официально представила своим поклонникам избранника. Возлюбленным модели и начинающей певицы оказался 31-летний бизнесмен из списка Forbes Денис Жданов. Миллионер развивает бизнес в области IT-технологий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отреагировала на слухи о скорой свадьбе Сони Евдокименко и Дениса Жданова знаменитая бабушка. Также сообщалось, что фанаты раскритиковали располневшую Софию Ротару. За время пандемии певица заметно набрала в весе.