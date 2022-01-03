Врач-ортопед назвал самые вредные виды обуви

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Владимир Репман
Владимир Репман Журналист 1 060

В «пагубный» список попали кеды, мокасины и балетки.

Врач-ортопед назвал самые вредные виды обуви

Фото: Depositphotos / bogdan.hoda

Постоянное ношение определенных видов обуви может деформировать стопу и привести к проблемам с ногами и спиной. С таким заявлением выступил доцент кафедры травматологии и ортопедии Левон Макинян. По словам эксперта, категорически не рекомендуется бессменно носить кеды, балетки и мокасины.

«Многие люди носят те же самые кеды и думают, что это очень удобная обувь. А это приводит к тому, что стопа стоит неправильно, функция стопы нарушается», — пояснил врач в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам ортопеда, совсем отказываться от «вредной» обуви, конечно, нет нужды, однако необходимо чередовать ее с другими видами обуви.

«Мы носим однотипную, неправильную обувь. Необходимо стопе придавать различные условия: носить туфли, ботинки», — добавил он.

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