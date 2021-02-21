Стали известны победители шоу «Танцы со звездами»

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Алексей Хитров
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Николай Цискаридзе заявил, что такого сильного финала не видел с самого первого сезона проекта.

Фото, видео: Instagram @lazarevsergey

Победителями 12-го сезона проекта «Танцы со звездами» на канале «Россия» стали Сергей Лазарев и его партнерша Екатерина Осипова. Они были признаны лучшими как в судейском, так и в зрительском голосовании.

Всего на один балл от победителей отстала пара Давида Манукяна и Дарьи Палей. Считавшийся явным фаворитом дуэт Екатерины Гусевой и Евгения Папунаишвили в итоге занял третье место. На четвертой и пятой строчках оказались Антон Шагин и Екатерина Шпица со своими партнерами.

По мнению судей, финал шоу вышел интригующим и ярким. Как заявил Николай Цискаридзе, такого сильного финала он не видел с самого первого сезона проекта. Завершившийся шел около двух месяцев. Среди членов жюри, кроме Цискаридзе, были Егор Дружинин, Гарик Рудник и Дарья Златопольская.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Сергей Лазарев и Давид Манукян рассказали о подготовке к финалу «Танцев со звездами».

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