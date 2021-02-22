«Она спасла меня»: Джигурда во второй раз отвел Анисину под венец

Скандальный шоумен Никита Джигурда во второй раз женился на олимпийской чемпионке в танцах на льду Марине Анисиной. Свадьба состоялась 22 февраля.

В Грибоедовском загсе Москвы пара появилась ярко и шумно. Жених и невеста пришли на церемонию в шикарных шубах. Еще в холле, до начала церемонии, Джигурда в очередной раз признался своей невесте в любви.

«Мы победили в этой игре потому, что мы любим друг друга. Я счастливый мужчина потому что мне разрешено тискать девчонок. Но я был спасен несколько раз Мариной Вячеславовной Анисиной. Только благодаря ее любви», — сказал Джигурда.

Затем пара проследовала на регистрацию. Под звуки марша Мендельсона счастливые молодожены зашли в зал, где через несколько мгновений подписями подтвердили свои намерения жить друг с другом в счастье и любви. Свидетельницей невесты стала певица и телеведущая Милена Дейнега, а Джигурду поддержал друг, шоумен Ливан Тодуа. На церемонии также присутствовал юрист Эльман Пашаев, который защищал в суде осужденного за «пьяное» ДТП Михаила Ефремова — друга Джигурды.

Стоит отметить, что пара не изменяет своему неординарному стилю. Когда-то, на первое бракосочетание, спортсменка пришла в оранжевом платье, ярких колготках и в шубе, а ее избранник был в кожаных штанах и рыцарских орденах. Но этот раз для похода в загс Анисина выбрала блестящее темно-коричневое платье в пол и меховую накидку. Джигурда пришел на свою свадьбу в сверкающем костюме.

Впервые спортсменка и актер поженились 23 февраля 2008 года, в их союзе родились двое детей — сын Мик-Анжель-Крист и дочь Эва-Влада. Оба наследника знаменитой пары носят двойную фамилию. На развод Анисина подала в 2016 году.

По словам Джигурды, он еще 14 лет назад сказал спортсменке, что она его последняя женщина на этой планете. Несмотря на то, что развод знаменитостей сопровождался скандалом и грязными подробностями их отношений, по первому звонку Анисиной Никита Борисович направился в загс и назначил дату новой свадьбы. А помирились звезды еще год назад, но отложили торжество из-за разбушевавшегося в мире коронавируса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джигурда рассказал о непростых отношениях с мамой Анисиной.