«Странно сложилась жизнь»: Селезнева о последних годах жизни Градовой

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Екатерина Бородина
Эксклюзив 5 084

Сыгравшая радистку Кэт актриса скончалась в понедельник, 22 февраля в возрасте 74 лет.

Фото, видео: Кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны" (1973); 5-tv.ru

Советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова, известная зрителю прежде всего благодаря роли радистки Кэт в киноленте «Семнадцать мгновений весны» умерла в понедельник, 22 февраля. Завершение творческой карьеры могло негативно повлиять на жизнь и здоровье актрисы, считает ее бывшая коллега, актриса Московского академического театр Сатиры Наталья Селезнева.

«Как-то странно жизнь ее сложилась. Она пришла к нам в театр, она была в расцвете сил, и красивая очень и играла много, и зрители ее любили за „Семнадцать мгновений весны“. Все с таким к ней относились… пиететом что ли, с такой симпатией к ней все относились, но потом вот она ушла из театра и мне кажется, что это очень на нее отрицательно повлияло», — высказалась о безвременной кончине артистки Селезнева.

Актриса также выразила соболезнования членам семьи заслуженной артистки РСФСР, а также ее поклонникам.

«Я выражаю соболезнования. И тем зрителям, которые ее очень любили», — заключила Селезнева.

Первую роль в театре Екатерина Градова исполнила в 1969 году, когда, будучи студенткой четвертого курса Школы-студии МХАТ. Она сыграла Негину в спектакле «Таланты и поклонники» Московского академического театра имени Маяковского. В 1970-х и 1980-х Градова выступала в Московском академическом театре Сатиры. В 1979 году Градова снялась в телесериале «Место встречи изменить нельзя», где сыграла роль Светланы Волокушиной. Однако настоящую славу ей принесла роль радистки Кэт в драме «Семнадцать мгновений весны».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему, по мнению актрисы Татьяны Васильевой, самая известная роль Екатерины Градовой в фильме «Семнадцать мгновений весны» стала роковой для нее.

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