Васильева назвала «губительной» роль радистки Кэт для скончавшейся Градовой

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 6 460

Звезда «Семнадцати мгновений весны» умерла в возрасте 74 лет.

Фото, видео: РИА Новости / Василий Малышев; 5-tv.ru

Екатерина Градова, скончавшаяся в возрасте 74 лет 22 февраля, была успешной и востребованной актрисой. Однако главная роль, по которой ее знают миллионы россиян — радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны», стала роковой, заявила в беседе с 5-tv.ru народная артиста РФ Татьяна Васильева.

Актрисы учились вместе в школе-студии МХАТ. Несмотря на то, что они были ровесницами, Градова казалась взрослее и серьезнее, вспомнила Васильева. По ее словам, она всегда добивалась успеха и получала главные роли — и во время учебы, и после, в театре имени Маяковского, куда пришла служить после окончания вуза.

«Очень интересная, из хорошей семьи. К ней всегда было особенное отношение в школе-студии, потому что по своему взгляду, по воспитанию она была намного взрослее. У нее были очень серьезные планы, и они всегда осуществлялись», — поделилась актриса.

На ее счету роли в спектаклях «Дядя Ваня», «Женитьба Фигаро» и многие другие. Но та, по которой Градову знают поклонники кинематографа — радистки Кэт, увы, по мнению Васильевой, сыграла с ней злую шутку. Слишком уж большая слава обрушилась на актрису.

«Звездная роль ее в „Семнадцати мгновениях весны“… Но тут она сыграла одновременно великую роль, и в то же время губительную. Когда такой успех и такая слава…», — замялась Васильева.

О смерти Екатерины Градовой сообщила дочь актрисы от брака с Андреем Мироновым, Мария Миронова. В Instagram артистка попросила прессу временно не беспокоить ее. Причину смерти своей родительницы она не сообщила.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актера театра «На Литейном» Александра Жданова.

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