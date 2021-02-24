Ученый рассказал о приближении малого ледникового периода

Вместо глобального потепления, которым пугают человечество в последние годы, Землю ожидает наступление нового малого ледникового периода. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал океанолог, академик РАН, научный руководитель Южного научного центра РАН Геннадий Матишов.

По его словам, если бы сторонники теории глобального потепления были правы, лед в Арктике давно бы растаял, однако, этого не произошло.

«Четыре года назад я был на Северном полюсе. <…> Стоишь там, в конце августа, вокруг торосы, снег, белые медведи, и думаешь: „Собрать бы здесь хоть на день сторонников глобального потепления“» — поделился ученый.

Настоящим вестником грядущего потепления, по его словам, стало бы таяние льдов Антарктиды, так как она представляет собой 92% всех льдов суши.

«Именно антарктические льды, а не арктические могут устроить потоп. Но Антарктиду так просто не растопить. Это очень стабильная система», — успокоил Матишов.

Он напомнил, что климат цикличен, и смена цикла зависит от солнечной активности. Сейчас ученые констатируют похолодание. Указывает на это, по его словам, «разбалансировка» климата в Европейской части России, характеризующаяся нетипичными климатическими явлениями — торнадо, засухами, пожарами там, где их раньше не было.

«Мы движемся к малому ледниковому периоду. Но наступит он через тысячи лет. Такие изменения не заметны для человеческой жизни, только для эпох», — заключил ученый.

Наступление новой климатической эпохи в России отмечают и метеорологи. По их мнению, об этом свидетельствует сочетание сильных морозов и осадков нынешней зимой. Ранее 5-tv.ru рассказывал, станет в России природных катаклизмов больше или меньше.