В России наступила новая климатическая эпоха — заявление метеоролога

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Алексей Хитров
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Синоптик рассказала, какие признаки свидетельствуют о смене климата.

В России наступила новая климатическая эпоха — заявление метеоролога

Фото: ТАСС / Ковалев Петр

Тема:
Погода

В России наступила новая климатическая эпоха, о чем свидетельствует сочетание сильных морозов и осадков нынешней зимой. Об этом заявила главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

«Уходящий февраль — очень необычный месяц, он довольно холодный и при этом снежный, обычно в зимний сезон эти характеристики плохо сочетаются», — цитирует эксперта «Российская газета».

По прогнозу Поздняковой, в Москве аномальная погода будет сохраняться всю последнюю неделю февраля: в среду и четверг, 24 и 25 февраля, столицу накроют мощные снегопады, после них потеплеет до нуля, а затем снова придут 25-градусные морозы.

Эксперт отметила, что подобные отклонения от нормы уже происходили в 2012 году, но осадков тогда было меньше. Кроме того, Позднякова добавила, что ранее циклоны шли с запада на восток, а сейчас — с севера на юг и обратно. Именно этим объясняются сильные снегопады зимой и прошлогодние «тропические» ливни весной и летом.

«Ярко выражена меридианальность атмосферной циркуляции. Это может говорить только о том, что меняется климат, наступила другая климатическая эпоха», — резюмировала метеоролог.

По наблюдениям Поздняковой, климата стремительно меняется последние пять-семь лет, и в ближайшие годы погодных катаклизмов может стать еще больше.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Европе и США непогода стала причиной катастроф. Так, в Америке в результате морозов и снегопадов погибли 47 человек. Повсеместно отключается электричество, в продуктовые магазины стоят многокилометровые очереди.

Из-за холодной зимы Россия поставила в Европу рекордные объемы газа. В частности, в Польшу поставки выросли на 90%.

Тема:
Погода
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