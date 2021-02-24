Сыгравшую радистку Кэт актрису Екатерину Градову похоронили на Троекуровском кладбище — видео

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Егор Измалкин
Эксклюзив 4 794

Заслуженная артистка РСФСР ушла из жизни 22 февраля в возрасте 74 лет. Проводить звезду кино в последний путь пришли десятки человек: родственники, друзья и преданные поклонники.

Фото, видео: Кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны" (1973); 5-tv.ru

В Москве на Троекуровском кладбище простились с актрисой Екатериной Градовой. Звезда фильмов «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя» и многих других ушла из жизни 22 февраля. Эксклюзивное видео, на котором запечатлена церемония прощания, а также сама могила актрисы, публикует 5-tv.ru.

На записи видно, что на месте захоронения был установлен деревянный резной крест с портретом артистки. К нему возложили множество венков и цветов, особенно белых и красных роз. Пока информации о том, каким будет памятник на могиле звезды кино, нет.

Известно, что Екатерина Градова обрела последнее пристанище на «Аллее звезд». Об этом позаботился директор театра «Ленком» Марк Варшавер, который помог семье актрисы с организацией траурной церемонии. Рядом с ее могилой несколько дней назад нашел покой и звезда «Служебного романа» Андрей Мягков, который скончался 18 февраля.

Екатерина Градова родилась в 1946 году в Москве в семье архитектора. Будущая артистка училась в Московском институте иностранных языков и Школе-студии МХАТ. Первым мужем актрисы был знаменитый Андрей Миронов, в браке с которым она родила дочь Марию.

Народную любовь актриса завоевала благодаря своим ролям в многосерийных фильмах «Семнадцать мгновений весны» — там она сыграла радистку Кэт — и «Место встречи изменить нельзя».

Народная артистка РСФСР скончалась в Москве 22 февраля на 75-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт.

Как писал 5-tv.ru ранее, стало известно, кому достанется наследство Градовой.

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