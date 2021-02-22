Кому достанется наследство сыгравшей радистку Кэт актрисы Екатерины Градовой

Членам семьи, потерявшим родного и близкого человека, приходится справляться с горем. И рано или поздно, но щекотливый вопрос о наследстве все равно появляется в их жизни. На имущество, которое осталось после смерти заслуженной артистки РСФСР Екатерины Градовой, по словам юриста Тимура Маршани, претендуют три человека.

«Каждый из трех членов семьи Екатерины (муж, дочь и приемный сын) при отсутствии завещания имеет право претендовать на одну третью от наследства в равных частях, так как являются наследниками первой очереди», — приводит слова адвоката сайт Teleprogramma.pro.

При этом Маршани отметил, что по закону супруг имеет право на 50% всего имущества, а деление на три равных части происходит уже без учета этой половины.

Известно, что из недвижимости у Екатерины Градовой был дом под Владимиром и квартира в областном центре, а также две жилплощади в центре Москвы — на Большой Никитской улице и в Грузинском переулке.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что актриса Екатерина Градова, сыгравшая в кинофильмах «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя» скончалась на 74-году жизни. По словам ее коллег по цеху, на судьбу артистки во многом повлияла роль радистки Кэт