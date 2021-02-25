Стали известны дата и место прощания с актером Дмитрием Писаренко

|
Светлана Шевченко
Эксклюзив 3 312

Артист, сыгравший в фильме «Царь Иван Грозный», умер в своей московской квартире в 61 год.

Стали известны дата и место прощания с актером Дмитрием Писаренко

Фото: Дмитрий Писаренко в фильме "Оленья охота" 1981 г

Прощание с актером Дмитрием Писаренко состоится 27 февраля в 11.00 в траурном зале морга судебной экспертизы «Царицыно». Об этом в интервью 5-tv.ru рассказал пасынок звезды кино Антон Бережной.

Как сообщалось ранее, звезды фильма «Царь Иван Грозный» не стало накануне на 62-м году жизни. Тело Дмитрия Писаренко было найдено в квартире после того, как он перестал выходить на связь.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
73.47
-0.28 89.50
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:47
«Барон» Галины Брежневой: как связаны Дрожжина и любовник дочери генсека?
17:40
Цены на нефть вернулись на допандемийный уровень
17:39
«На развод ходила моя мама»: Апина рассказала о расставании с первым мужем
17:35
Вспышка коронавируса произошла в доме престарелых в Литве после вакцинации
17:31
Twitter и Facebook назвали главными нарушителями по части деструктивного контента
17:21
Коуч Наталья Грейс набросилась на администратора Сургановой в доме певицы

Сейчас читают

Заниматься ли сексом на первом свидании? Психолог назвала единственную причину
«Билет в один конец»: Суханкина призвала не усыновлять детей, не подумав дважды
Герои благородных кровей. Чем запомнился скончавшийся Дмитрий Писаренко?
Не до смеха: Жуков закрыл прибыльный бар из-за пьяных дебошей звезд Comedy Club

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

На Украине остановку СП-2 назвали вопросом жизни и смерти
В Петербурге ужесточили правила расселения коммуналок
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака