Стали известны дата и место прощания с актером Дмитрием Писаренко

Прощание с актером Дмитрием Писаренко состоится 27 февраля в 11.00 в траурном зале морга судебной экспертизы «Царицыно». Об этом в интервью 5-tv.ru рассказал пасынок звезды кино Антон Бережной.

Как сообщалось ранее, звезды фильма «Царь Иван Грозный» не стало накануне на 62-м году жизни. Тело Дмитрия Писаренко было найдено в квартире после того, как он перестал выходить на связь.