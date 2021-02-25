Стали известны дата и место прощания с актером Дмитрием Писаренко
| Светлана Шевченко Общество Эксклюзив 3 312
Артист, сыгравший в фильме «Царь Иван Грозный», умер в своей московской квартире в 61 год.
Фото: Дмитрий Писаренко в фильме "Оленья охота" 1981 г
Прощание с актером Дмитрием Писаренко состоится 27 февраля в 11.00 в траурном зале морга судебной экспертизы «Царицыно». Об этом в интервью 5-tv.ru рассказал пасынок звезды кино Антон Бережной.
Как сообщалось ранее, звезды фильма «Царь Иван Грозный» не стало накануне на 62-м году жизни. Тело Дмитрия Писаренко было найдено в квартире после того, как он перестал выходить на связь.
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