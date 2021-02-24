Герои благородных кровей. Чем запомнился скончавшийся Дмитрий Писаренко?

Судьба артиста капризна и непредсказуема. Иногда в звезды выбиваются весьма посредственные актеры, а по-настоящему талантливые и одаренные так и остаются широко известными в узких кругах. Ко второй категории, пожалуй, можно отнести скончавшегося Дмитрия Писаренко. Несмотря на сравнительно небольшую фильмографию, он был горячо любим публикой, имел небольшой, но преданный ему фан-клуб. В память об актере 5-tv.ru рассказывает, чем он запомнился своим зрителям.

Дмитрий Валентинович Писаренко родился 16 мая 1959 года в Москве. После окончания театрального училища имени Щепкина дебютировал в военной драме «Оленья охота» в 1981 году. Параллельно артист служил в Малом театре, вплоть до 1996 года. На его счету роли в спектаклях «Человек, который смеется», «Сирано де Бержерак», «Мещанин во дворянстве», «Фома Гордеев», «Дикарка». За свой жизненный путь он успел связать судьбу с еще двумя сценами — Московского Нового драматического театра и театра «Школа Современной Пьесы». Последние годы жизни занимался озвучкой книг.

В кино его звездным часом стала картина «Михайло Ломоносов», где актер сыграл графа Шувалова. Всего в его фильмографии 24 работы, среди них больше всего фанатам полюбились «Лермонтов», «Легкие шаги», «Золото», «Байрон», «Ревизор».

Кадр из сериала «Михайло Ломоносов» (1984-1986)

Чаще всего актеров настигает слава после главных ролей, но с Дмитрием все случилось иначе. Внимание зрителей к нему притянул эпизодический персонаж, сыгранный им в картине «Царь Иван Грозный» в 1991 году — опричник Федор Басманов. Причем, поклонники этого образа появились уже в нулевых. Увы, последние 20 лет Писаренко не снимался в кино, но почитатели его таланта с удовольствием пересматривали старые картины и обсуждали в сети.

«Почему у него так мало ролей? С такой внешностью только героев благородных кровей играть, а какой у Дмитрия завораживающий голос. Жаль, что актер больше не снимается»

«Слишком талантлив, красив, натурален, слишком благороден…»

«”Царя Ивана Грозного” только из-за Писаренко и стоит посмотреть. Красив и статен как молодой бог, еще и играет замечательно», — восторженно отзывались фанаты.

кадр из фильма «Царь Иван Грозный» (1991)

Новость о кончине 61-летнего актера стала громом среди ясного неба и для его поклонников, и, конечно же, для близких. Дмитрия нашли мертвым накануне в его столичной квартире. Позже, как писал 5-tv.ru, вдова артиста раскрыла причину его смерти.