Идеальный любовник: ТОП-3 мужских имен для долговечного счастливого брака

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Екатерина Бородина
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Обладающие определенными именами кавалеры могут подарить женщине долгую и счастливую семейную жизнь.

Идеальный любовник: ТОП-3 мужских имен для долговечного счастливого брака

Фото: Depositphotos / Goodluz

5-tv.ru публикует ТОП-3 мужских имен для долговечного счастливого брака. Их обладатели могут подарить женщине долгую семейную жизнь, ощущение безопасности и удовлетворение в интимной жизни.

Владимир

Мужчина по имени Владимир чрезвычайно внимателен к любимой. Его отзывчивость и умение слушать не просто делает его идеальным мужем, но наделяет способностью заменить женщине лучшую подругу и даже психолога. Что касается интимной жизни — этот кавалер сделает все, чтобы его избранница почувствовала себя в постели настоящей королевой. Однако, милые дамы, помните — Владимир потребует от вас такого же отношения к себе.

Дмитрий

Представитель сильного пола с таким именем очень разборчив и достаточно долго будет выбирать себе подходящую пару. Он не разменивается по мелочам и поведет под венец только ту, которая сможет полностью завоевать его доверие. Придирчивость Дмитрия касается, кроме прочего, и интимных отношений — женщины достаточно долго могут ждать его благосклонности в этом отношении. Получив желаемое, дамы становятся самыми счастливыми на свете! Этот мужчина верен и очень привязан к своей возлюбленной, поэтому он никогда не пойдет «налево».

Иван

Иван — это идеальный муж и настоящий хозяин дома. Он несет деньги в семью и всегда поможет жене по хозяйству. Такой мужчина щедр на подарки и сюрпризы. Ему удается чередовать невероятные приключения со спокойными романтическими вечерами. Несмотря на это, Иван имеет один существенный «минус» — он очень ревнив и не станет терпеть никакого сравнения с другими потенциальными соперниками.

Ранее 5-tv.ru сообщал о мужских именах, чьи обладатели чаще остальных попадают в автомобильные аварии.

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