«Все хорошо!» — Добровинский об итогах очной ставки Рудковской и главреда StarHit

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 042

Известный продюсер через суд пытается наказать виновных в распространении лживых сведений о здоровье малолетнего Гном Гномыча.

Фото, видео: Instagram @rudkovskayaofficial; 5-tv.ru

Днем 26 февраля в столичном отделении полиции состоялась очная ставка между главредом StarHit Анастасией Ананьиной и продюсером Яной Рудковской по делу о клевете на сына последней. Медиаменеджер и светская львица выясняли, кто виноват в публикации на сайте издания лживых сведений о здоровье малолетнего Александра Плющенко. Неизвестные «эксперты» выявили у ребенка синдром Аспергера*.

На процедуре вместе с Рудковской присутствовал и ее официальный представитель, юрист Александр Добровинский. Несмотря на то, что от конкретных комментариев по итогам встречи он воздержался, все же подчеркнул, что ее результатами очень доволен.

«Я бы все рассказал, но даже под пыткой не могу — мы дали подписку о неразглашении. В деле затронут ребенок малолетний, поэтому ничего говорить не можем. Только можем сказать, что все прошло хорошо!» — улыбаясь, заявил Добровинский в интервью 5-tv.ru.

Ответить на вопрос о том, возможно ли примирение между обиженной Рудковской и обвиненной в клевете Ананьиной, юрист также не смог. Правда, заметил, что такой вариант событий даже не рассматривался.

«Зададим вопрос Яне. Пока речи об этом не было», — пожал плечами представитель светской львицы.

Instagram @rudkovskayaofficial

*Синдром Аспергера — общее нарушение психического развития человека, явными признаками которого являются сложности в коммуникации с людьми, а также ограниченное, стереотипное мышление. В частности, дети с данным расстройством не могут легко заводить дружбу, имеют заторможенную моторику. Их речь отличается малым запасом слов, а интересы сводятся к методическим повторениям заученных действий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по результатам медицинской экспертизы никаких отклонений в развитии и психологических нарушений у сына Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко выявлено не было.

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