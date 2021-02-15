Стали известны результаты повторной экспертизы сына Плющенко на синдром Аспергера

Повторно проведенная экспертиза на синдром Аспергера не выявила психологических нарушений у сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской Александра, более известного в сети как Гном Гномыч. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Официальная экспертиза проводилась 29 января в рамках уголовного дела о защите чести и репутации сына фигуриста. Разбирательство ведется после публикации в СМИ сообщений о том, что ребенок якобы страдает от синдрома Аспергера.

Восьмилетний Саша уже прошел одну комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которую организовала его мать — продюсер Яна Рудковская. Тогда она также не выявила нарушений в деятельности психических процессов.

В то же время у мальчика обнаружились «признаки негативного психоэмоционального состояния на момент прочтения статьи журнала и в последующие несколько дней». Также у него «снизился общий уровень настроения», ребенок плакал и плохо спал, переживая «сильное эмоциональное и душевное волнение». Поэтому родители настояли на том, чтобы провести повторное обследование.

Как ранее говорил юрист Александр Добровинский, сейчас они с Яной Рудковской и Евгением Плющенко намерены добиваться принятия закона, запрещающего публиковать информацию о несовершеннолетних детях без разрешения их родителей.

Синдром Аспергера — пожизненное расстройство, проявляющееся трудностями в социальном общении, восприятии окружающего мира и стереотипным, повторяющимся комплексом интересов и занятий.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Гном Гномыч показал, как на тренировках делает упражнение на пресс 200 раз.