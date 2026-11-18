Дженсен Хуанг даст показания в Конгрессе США по делу о скандале с Nvidia

Бывший генеральный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг и главный юрисконсульт корпорации Тим Титер предстанут перед Конгрессом США. Об этом сообщает агентство Axios.

В издании уточнили, что речь идет о закрытой встрече с записью показаний, в которой примут участие члены комитетов по иностранным делам и разведке, а также специального комитета по Китаю. Хуанг выступит 1 декабря, а Титер ответит на вопросы на следующий день.

Слушания связаны с расследованием о возможном доступе Пекина к передовым американским технологиям, а также со скандалом вокруг личных контактов Хуанга. Парламентарии намерен выяснить, какую роль связи экс-главы Nvidia сыграли в возможном нарушении нацбезопасности США.

Согласие Хуанга дать показания перед конгрессменами подтвердил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Брайан Маст. По его словам, бывший директор готов выступить до Дня благодарения, который празднуют 26 ноября. При этом он добавил, что точная дата согласовывается.

Скандал вокруг Хуанга

Первые новости о бурной личной жизни Хуанга появились в октябре 2026 года. В центре внимания оказалась экс-руководитель сингапурской IT‑компании MegaSpeed Алиса Хуанг, которую СМИ назвали любовницей главы Nvidia. Однако скандал быстро приобрел политический оттенок после публикации статьи в The New York Times. Издание заявило, что спецслужбы обвиняют Хуанг в связях с китайской разведкой.

Авторы считают, что через свою компанию Пекин получал технологии чипов, что нарушает ограничения США. На фоне этого Хуанг оставил пост главы корпорации. Позже история обросла новыми деталями: стало известно о романе Дженсена с сотрудницей компании Кимберли Пауэлл и о третьей супруге.

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