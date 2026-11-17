Марат Хуснуллин: меры по восстановлению Крымского моста определены

Меры, необходимые для оценки ущерба и начала восстановительных работ на Крымском мосту, выбраны. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Он рассказал, что провел заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий повреждения объекта.

«Определили необходимые меры оценки ущерба и запуска строительных работ для восстановления моста», — написал зампредседателя правительства РФ.

Хуснуллин также отметил, что во время заседания отдельное внимание было уделено организации доставки грузов в Крым по альтернативным маршрутам.

Атаки на Крымский мост

За последние сутки Крымский мост дважды подвергался атакам со стороны боевиков киевского режима. О первом ударе по объекту глава региона Сергей Аксенов сообщил утром 16 ноября. В результате движение транспортных средств было временно остановлено. Власти республики развернули в Керчи оперативный штаб, экстренные службы приступили к ликвидации последствий.

Второй инцидент произошел ночью 17 ноября. Руководство Крыма вновь ввело ограничения на передвижения транспорта. Аксенов призвал жителей и гостей региона не ехать в сторону моста и посоветовал им изменить маршруты. О временном прекращении движения поездов и машин также сообщили в Минтрансе РФ. По факту атак ВСУ на объект Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

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