Владимира Путина встретили в аэропорту Шэньчжэня почетным караулом и оркестром

Президент России Владимир Путин прибыл в китайский Шэньчжэнь для участия в 33-м саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Кадры с места событий показал корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Самолет с российским лидером на борту приземлился в международном аэропорту Баоань. Главу государства ждал торжественный прием: почетный караул Народно-освободительной армии КНР, военный оркестр и студенты, которые держали в руках флаги и цветы.

«И хотя этот визит не носит статус государственного, уровень приема вполне ему соответствует», — отметил корреспондент.

Саммит АТЭС в Китае пройдет с 18 по 19 ноября. У Путина запланированы выступления на Деловом форуме и пленарном заседании, а также посещение протокольных мероприятий. Кроме того, он проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Вьетнама То Ламом и премьером Таиланда Анутхином Чанвиракуном.

Главным событием станет первая в истории трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США, которая состоится 19 ноября. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, предстоящие переговоры способны повлиять на ситуацию в мире, а их значение трудно переоценить.

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