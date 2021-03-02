Киркоров пошутил над отношениями с Пугачевой в эфире шоу «Маска»

Певец Филипп Киркоров сделал несколько неоднозначных намеков в сторону экс-супруги Аллы Пугачевой. В новом выпуске шоу «Маска» зрители углядели откровения на тему отношений бывших мужа и жены.

Во время номера с песней «Куда уехал цирк» Киркоров ностальгировал о том, как в детстве впервые услышал композицию по телевизору. Артист даже вспомнил программу — «Новогодний аттракцион» и ее ведущего Игоря Кио. А вот то, что вместе с Кио соведущей была сама Алла Пугачева, — нет. Киркоров туманно упомянул «других артистов».

После номера участника в маске Змеи Киркоров остался очень доволен. В ответ на его похвалы другой член жюри — певица Валерия — иронично заявила, что ему просто хочется себе «змею на груди». А Киркоров отшутился, что такой опыт в его жизни уже был.

Зрителям «Маски» такие намеки не понравились.

«Киркоров начинает бесить»;

«Было бы смешно, если бы после слов Киркорова под маской оказалась Примадонна!»;

«Мне кажется Неваляшка — это Алла Борисовна Пугачева», — написали они в комментариях на YouTube.

Отношения между Филиппом Киркоровым и Аллой Пугачевой сейчас действительно далеки от той дружбы, что была после их развода. Тогда артист даже назвал своего первенца Аллой-Викторией в честь самых дорогих ему женщин, покойной матери и Примадонны.

Говорят, что именно Киркоров посоветовал Максиму Галкину и Пугачевой агентство по подбору суррогатных матерей. После рождения близнецов Гарри и Лизы Галкиных звезды некоторое время пересекались семьями, но теперь их пути разошлись. При этом Киркоров остался близким другом Кристине Орбакайте — своей бывшей падчерице. Рождество 2021 года они встречали в США вместе.

Ранее 5-tv.ru писал, что многомиллионный долг Киркорова передали судебным приставам.