Какие именно анализы нужно ежегодно сдавать женщинам? — рекомендация гинеколога

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Егор Измалкин
Эксклюзив 1 051

Врач Наталья Гончарова рассказала, как избежать лишних трат при обследовании организма.

Фото, видео: Depositphotos / HOMONSTOCK; 5-tv.ru

Женщины, заботящиеся о своем здоровье, часто сталкиваются с огромным перечнем анализов, которые предлагают сделать различные клиники, однако далеко не все из них являются обязательными. Врач акушер-гинеколог Наталья Гончарова рассказала 5-tv.ru, как избежать лишних затрат.

По ее словам, необходимо обратиться к специалисту, который в зависимости от клинической картины и объективных данных назначит необходимое обследование.

«Из обязательного минимума, необходимого для женщин репродуктивного возраста, один раз в год нужно сдавать онкоцитологию — это можно сделать бесплатно в женской консультации или платно в любой частной клинике, а также УЗИ малого таза — один раз в год», — отметила гинеколог.

Все остальное, утверждает Гончарова, необходимо обсуждать со своим лечащим врачом в зависимости от жалоб, клинических проявлений и объективного статуса пациентки.

Ранее 5-tv.ru публиковал совет гинеколога о том, как избавиться от болезненной менструации.

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