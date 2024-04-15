Сердцу не прикажешь: терапевт раскрыла тайну онемения рук и ног по утрам

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 50 0

Терапевт Тимощенко: онемение рук и ног после сна может говорить о больном сердце

Сердцу не прикажешь: терапевт раскрыла тайну онемения рук и ног по утрам

Фото: www.globallookpress.com / Arkadius Kozera

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Эксперт также рассказала, как избавиться от этих ощущений.

У человека немеют руки и ноги после сна по многим причинам, но терапевт Анастасия Тимощенко свела их для удобства в две отдельные группы. Врач также рассказала изданию NEWS.ru о способах лечения этих неприятных недугов.

Специалист первым делом начала с рук — онемение может появиться из-за неудобной позы во время сна. Она также заявила, что такое происходит, когда сдавливается срединный нерв на уровне запястья или локтевого сустава. Подобные синдромы легко выявляются при электромиографии (ЭМГ) в поликлинике.

Что касается ног, то здесь чаще всего проблема заключается в больном сердце, чаще всего это связано с алкоголем.

«Диабетическая полинейропатия чаще проявляется в ногах, чем в руках, алкогольная нейропатия на фоне хронической интоксикации также часто беспокоит проявлением в ногах», — предупреждает терапевт Анастасия Тимощенко.

Иные причины онемения ног связаны с проблемными сосудами, например, облитерирующим атеросклерозом. Но это лишь одна из причин, не менее часто организму может не хватать витамина B12.

Специалист настойчиво рекомендует, чтобы при частом возникновении любой из этих проблем больной сразу обращался к неврологу, так как именно он может указать на точную причину беспокоящего недуга.

Ранее 5-tv.ru также рассказал о возможных ужасающих последствиях онемения конечностей, если не обращаться за помощью к врачу. Тогда терапевт Ирина Ескова рассказала и о возможных причинах на первый взгляд безобидного симптома.

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Сердцу не прикажешь: терапевт раскрыла тайну онемения рук и ног по утрам

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